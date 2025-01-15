Марко Рубио высоко оценил стратегическое значение Арктики

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арктический регион в условиях глобального потепления в течение ближайших десятилетий будет в числе наиболее важных для всего мира, заявил в среду кандидат в госсекретари США Марко Рубио.

"Арктика в ближайшие 50-100 лет будет одним из самых важных регионов в мире", - сказал он на слушаниях в сенате.

Рубио объяснил, что, в частности, это связано с тем, что по мере потепления климата через Арктику будет проходить все больше морских торговых маршрутов.

Он добавил, что именно поэтому для США так важно активное присутствие в Гренландии, о чем в последние недели часто говорит избранный президент США Дональд Трамп.

"Гренландия стратегически важная территория. Это связано с географией, с тем, что там есть важные для нас полезные ископаемые", - заявил Рубио.

При этом кандидат в госсекретари США подчеркнул: он не считает, что Китай должен играть заметную роль в Арктике.

"Мы - арктическая держава. Россия - тоже. Но не Китай", - сказал Рубио.