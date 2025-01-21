Глава МИД Армении заявил о заинтересованности в конструктивном диалоге с Москвой

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ереван заинтересован в продолжении эффективного политического диалога с Москвой, надеется на понимание российской стороны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Хотел бы обозначить заинтересованность Республики Армения в продолжении эффективного политического диалога, нацеленного на обсуждение вопросов, затрагивающих наши двусторонние отношения и региональную ситуацию в целом", - сказал Мирзоян.

По его словам, Армения "всегда придерживалась принципов открытого и конструктивного диалога".

"И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Надеюсь, что наша встреча способствует взаимному пониманию", - отметил Мирзоян.

Он заявил, что "еще одним важным индикатором в двусторонних отношениях является сотрудничество на международных площадках".

"Мы всегда пытаемся с пониманием относиться к интересу Российской Федерации, и есть желание и понимание, что российская сторона на международных площадках будет учитывать в какой-то степени интересы Армении. Сотрудничество на международных площадках есть в наших традициях, и мы нацелены на продолжение этой традиции. Мы нацелены также на развитие отношений, основанных на взаимовыгодном и практичном сотрудничестве, а также уважении суверенитета, что самое главное, как я твердо убежден, соответствует интересам наших двух государств", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении отметил, что важным компонентом армяно-российского "сотрудничества и партнерства, безусловно, является экономика, где мы наблюдаем устойчивый положительный эффект, который благоприятно сказывается на развитии торговых отношений".

"Мой сегодняшний визит является также частью наших усилий, направленных на развитие сотрудничества в таких форматах, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентские комиссии и другие важные площадки. Это носится также к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, в которой Армения в декабре, я думаю, довольно успешно завершила свое председательство", - заявил Мирзоян.

Он сообщил также, что "в контексте решительного настроя Армении на повышение экономической привлекательности региона Южного Кавказа рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех региональных экономических и транспортных инфраструктур, реализация которых предполагается в рамках проекта "Перекресток мира".

"С удовлетворением хочу отметить, что наблюдается положительная динамика развития армяно-российского диалога на гуманитарном треке", - сказал Мирзоян.

Он добавил, что его визит в Москву "достаточно актуален в свете динамики развития двусторонних отношений".