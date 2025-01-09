В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из Евразийского экономического союза, считает вице-премьер России Алексей Оверчук. Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

"Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС", - заявил он.

"Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства," - добавил Оверчук, отметив при этом, что решение о запуске процесса вхождения в ЕС - "это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право".

Ранее 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Непосредственно решение о вступлении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Оверчук уже заявил, что участие в ЕАЭС и Евросоюзе несовместимо с учетом свободного обращения товаров, услуг, капитала на их территории, так что Армении придется выбирать между этими организациями. В случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет имевшиеся у нее привилегии, добавил он.