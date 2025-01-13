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В Ереване заявили, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

В Ереване заявили, что Армения не планирует выход из ЕАЭС
Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Армении не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС, заявил министр экономики республики Геворк Папоян.

"В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС", - сказал Папоян на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, "повестка членства Армении в Евросоюзе - это параллельная повестка". "И наша задача - не обсуждение этих повесток, а повышение конкурентоспособности нашей экономики. Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была. Наша экономика должна увеличить свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти", - сказал Папоян.

В свою очередь, министр финансов республики Ваге Ованнисян заявил, что Ереван оценивает риски возможного выхода страны из ЕАЭС. "У нас есть различные подсчеты, оцениваем все риски, в том числе по этому вопросу. Есть множество рисков", - сказал министр.

По словам Ованнисяна, армянский Минфин обсуждает различные сценарии. "Это наша работа. Выход из ЕАЭС, если он произойдет сегодня, будет иметь риски", - отметил глава ведомства.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из ЕАЭС. Комментируя решение армянского правительства, Оверчук отмечал, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, в том числе в силу того, что "оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

ЕАЭС Армения Алексей Оверчук Никол Пашинян
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