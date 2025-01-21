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Фон дер Ляйен назвала глобальное потепление одной из важнейших проблем ЕС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глобальное потепление все еще является одной из важнейших проблем, ЕC продолжит сотрудничать с партнерами для борьбы с климатическими изменениями, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа останется на этом пути и продолжит работать со всеми нациями, которые хотят защитить природу и остановить глобальное потепление", - сказала она.

Фон дер Ляйен предположила, что в ближайшие годы все страны должны будут ускорить переход к чистому нулевому уровню выбросов парниковых газов, а также бороться с последствиями изменения климата.

По ее словам, Парижское соглашение по климату является "надеждой для всего человечества".

Президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения по климату и письмо в ООН с объяснениями причин этого решения. Он уже делал это во время своего первого президентского срока, однако затем это решение было отменено при бывшем президенте США Джо Байдене.

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