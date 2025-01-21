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Руководство ЕС сохранит курс на диверсификацию источников энергии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен значительную часть своего доклада на Всемирном экономическом форуме в Давосе посвятила энергетике, настаивая на важности диверсификации источников энергии, включая возобновляемые.

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"Отныне для нашей конкурентоспособности главным является возврат к низким и стабильным ценам на энергию. Решением в среднесрочной перспективе являются экологически чистые источники, потому что они дешевы, создают качественные рабочие места на местных уровнях и способствуют нашей энергетической автономии", - сказала она.

По ее словам, Европа уже производит больше электричества от ветровой и солнечной энергии, чем от всех видов ископаемых энергоносителей.

"Но нас еще ждет работа, направленная на то, чтобы этими выгодами воспользовались также предприятия и частные лица. Мы не только должны продолжать диверсифицировать наш энергетический комплект и еще больше развивать производство энергии из возобновляемых источников, а некоторые страны (ЕС) - ядерную энергетику. Нам также предстоит инвестировать в чистые энергетические технологии последнего поколения, такие как управляемый термоядерный синтез, улучшенные геотермальные системы и твердотельные аккумуляторы", - заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, добавила глава ЕК, необходимо больше привлекать частные капиталы для модернизации электросетей и инфраструктур хранения. Она призвала "устранить все препятствия, которые продолжают мешать энергетическому союзу".

Все это войдет в новый план, который Еврокомиссия представит в феврале, сообщила фон дер Ляйен, отметив, что для его реализации несколько ближайших лет будут решающими.

Давос Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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