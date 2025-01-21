Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Президент США Дональд Трамп подписывает указы на параде по случаю инаугурации Фото: AP/TASS

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на митинге после инаугурации в присутствии сторонников подписал указ об отмене 78 исполнительных решений президента Джо Байдена.

Перед подписанием он заявил, что "отменит почти 80 разрушительных и радикальных исполнительных актов предыдущей администрации", добавив, что "все они станут недействительными в течение примерно пяти минут".

Кроме того, он подписал указы о приостановке процесса госрегулирования до завершения формирования новой администрации, найма дополнительных госслужащих до завершения формирования администрации за исключением военнослужащих и ряда других категорий, выходе из Парижского соглашения по климату и письмо в ООН с объяснениями причин этого решения, против использования правительственных структур для борьбы против политических оппонентов, директиву о свободе слова и ряд других.