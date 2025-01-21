Лукашенко заявил о желании половины из уехавших оппонентов вернуться в Белоруссию

Он предложил дать им шанс пройти проверку в комиссии при генпрокуроре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Половина уехавших из Белоруссии противников действующей власти хотят вернуться, и им надо дать шанс, заявил на встрече с работниками "МАЗа" президент республики Александр Лукашенко. Его цитирует его пресс-служба.

"Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться. Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к [Андрею] Шведу - генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы творили в 2020 году", - сказал он.

Лукашенко отметил, что каждый должен ответить по закону, особенно если "ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался".

"Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле. Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение - я подпишу указ. Нет - значит нет", - сказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, беглым белорусским радикалам "деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают".

"В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории - ИФ). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" (...). И там уже создать свое марионеточное правительство. Ну ради бога. Вы их позвали туда - вы с ними и разбирайтесь", - резюмировал Лукашенко.

В сентябре 2022 года Лукашенко сказал, что в Белоруссию могут вернуться граждане, уехавшие по политическим причинам. Но подчеркнул, что необходимо отсеивать "нормальных" людей, чтобы в Белоруссию таким образом не попали "мерзавцы и шпионы". До этого Лукашенко призывал уехавших оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание за совершенные правонарушения.

24 января 2023 президент поручил составить правила для возвращения в страну уехавших оппозиционеров, а 25 января генпрокурор Швед назвал категории эмигрантов, которым разрешат вернуться.

В феврале 2023 года Лукашенко своим указом создал комиссию, которая рассматривает обращения обращения оппозиционеров, желающих вернуться на родину.