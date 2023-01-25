Генпрокурор Белоруссии перечислил категории оппозиционеров, которые могут вернуться в страну

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь-1" назвал несколько категорий граждан, которые по политическим причинам покинули страну, но которым власти готовы помочь вернуться.

"Во-первых, те, кто искренне заблуждается о наличии претензий со стороны государства. Они думают, что к ним есть какие-то претензии, но на самом деле их нет априори. Соответственно, мы разъясним эту ситуацию", - заявил Швед.

Ко второй категории он отнес тех, кто совершил незначительные проступки, но при этом заблуждается относительно последствий, представляя их более серьезными, чем они есть на самом деле.

"Может быть, там давно истекли сроки давности или мера наказания не связана с ограничением, тем более с лишением свободы. Они думают, что здесь будут более жесткие меры применяться", - отметил генпрокурор.

К третьей категории он отнес граждан, совершивших определенные преступления, однако раскаявшихся и публично заявивших о своих заблуждениях и мотивах.

"Есть достаточно большое число механизмов. Такое лицо в соответствии с законом понесет ответственность, но эта ответственность точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы. И такие гарантии это лицо получит", - сказал Швед.

На данный момент обсуждается порядок формирования межведомственной комиссии для решения вопросов, связанных с возвращением политэмигрантов в Белоруссию, отметил генпрокурор.

Он пообещал, что уже в самое ближайшее время в белорусских СМИ будут опубликованы почтовые, электронные и другие адреса, по которым уехавшие из Белоруссии, но желающие вернуться оппозиционеры смогут направить свои прошения о рассмотрении их дел.

Ранее во вторник на совещании в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил администрации президента разработать механизм возвращения в страну лиц, уехавших из Белоруссии после 2020 года, но раскаявшихся и желающих вернуться.

"Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать. А кто нет. Надо помнить: не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться этим для нанесения вреда интересам государства. Поэтому наша задача - исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений", - заявил глава государства.