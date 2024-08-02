Поиск

Лукашенко развеял слухи о проблемах со здоровьем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что состояние его здоровья не нуждается в улучшении.

"Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Слухи о своем здоровье он прокомментировал, общаясь с жителями агрогородка Прудок Мозырского района Белоруссии.

Вину за появившиеся слухи об ухудшении своего здоровья глава государства возложил на покинувших страну после президентских выборов 2020 года оппозиционеров.

"Наши беглые же к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги", - предложил Лукашенко.

"Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье - умирает", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Турции заблокировали доступ к Instagram

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Самолет с освобожденными американцами на борту приземлился в США

США признали победителем выборов президента Венесуэлы кандидата от оппозиции

США признали победителем выборов президента Венесуэлы кандидата от оппозиции
Обострение палестино-израильского конфликта

Йеменские хуситы пообещали военный ответ Израилю на убийство Хании

Обострение палестино-израильского конфликта

США уверены, что Иран планирует атаку на Израиль в ответ на убийство Хании

США уверены, что Иран планирует атаку на Израиль в ответ на убийство Хании

Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

Трамп потребовал обнародовать больше подробностей об обмене заключенными

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез Израиля посоветовал согражданам оценивать риски поездок за границу

Байден приветствовал возвращение освобожденных в России американцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });