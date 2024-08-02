Лукашенко развеял слухи о проблемах со здоровьем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что состояние его здоровья не нуждается в улучшении.

"Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Слухи о своем здоровье он прокомментировал, общаясь с жителями агрогородка Прудок Мозырского района Белоруссии.

Вину за появившиеся слухи об ухудшении своего здоровья глава государства возложил на покинувших страну после президентских выборов 2020 года оппозиционеров.

"Наши беглые же к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги", - предложил Лукашенко.

"Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье - умирает", - сказал он.