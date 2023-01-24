Лукашенко поручил подготовить правила возвращения в Белоруссию раскаявшихся оппозиционеров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разработать механизм возвращения в страну лиц, которые уехали из страны после выборов 2020 года, но с тех пор раскаялись и хотят вернуться. Его заявление распространила пресс-служба президента.

"Я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается ко мне с просьбой о помиловании. Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему. Я поручал администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения", - заявил Лукашенко.

"Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать. А кто нет. Надо помнить: не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться этим для нанесения вреда интересам государства. Поэтому наша задача - исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений", - добавил он.

Он предупредил о жесткой реакции на проявления экстремизма в Белоруссии.

"Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали. (...) Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет - мы очень жестко работаем", - цитирует президента "БелТА".

По его словам, "уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы".

"Было бы хуже, чем в Украине", - уверен Лукашенко.

"И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает это свое гадкое дело, воюя против народа и против власти... Если кто-то, не дай бог... Но открыто они сейчас побаиваются некоторые", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что "Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов".

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил затем журналистам, что для работы с желающими вернуться эмигрантами создана межведомственная комиссия под его руководством. В комиссию войдут депутаты, представители общественности, чиновники.

"Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения - о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу", - уточнил генпрокурор.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года больше полугода продолжались массовые акции протеста против объявленных итогов выборов президента. Оппозиция эти результаты не признала. Многие протестующие были арестованы и приговорены к лишению свободы, другие эмигрировали.

26 сентября 2022 года Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что он "особо не переживает" из-за уехавших из Белоруссии граждан.

"В 20-м году несколько тысяч (из Белоруссии) выехали: просятся назад. Большинство просят: заберите назад, - сказал он. - Надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда или пусть кормятся там на вольных хлебах".

7 января 2023 года Лукашенко заявил о необходимости "сделать шаг навстречу" уехавшим оппозиционерам.

"Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. (...) Я уверен, что среди сбежавших - люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - сказал он.