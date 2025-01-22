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США направляют дополнительные тысячи военных на укрепление границы с Мексикой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Командование ВС США перебрасывает дополнительно тысячи военнослужащих на границу с Мексикой для обеспечения безопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на границе уже находятся 2,2 тысячи военнослужащих, подчиняющихся Северному командованию ВС США: они помогают в работе погранично-таможенной службы США, в основном заняты логистическим и бюрократическими задачами, сборов данных, слежением за обстановкой.

Собеседники телеканала отмечают, что подкрепления из числа военных в основном будут заняты теми же задачами. Они будут также оценивать угрозы и ситуацию с миграционными потоками, предоставлять средства для действий с воздуха и помогать с воздушными операциями.

Однако неясно, какие именно подразделения выдвигаются на границу. Также не понятно, будут ли солдаты вооружены. На данный момент военнослужащие не выполняют задач правоохранительных органов, вроде задержаний и конфискации наркотиков, почти не взаимодействуют с мигрантами.

По словам одного источника, в предстоящие дни недели и месяцы на границу отправят еще тысячи военных; нынешнюю переброску сил можно считать лишь первой волной подкреплений.

Также собеседники ожидают, что военные сменят на границе сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США, которая сможет заняться задержанием нелегалов непосредственно в стране.

По данным CNN, на американо-мексиканской границе также развернуты 4,5 тысячи бойцов Нацгвардии.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе страны. Теперь министр обороны и министр внутренней безопасности должны предпринять все необходимые действия для сооружения физических барьеров и развертывания достаточного количества персонала для обеспечения полного контроля над южной границей. Также президент подписал указ, согласно которому наркокартели определяются как иностранные террористические организации, что может привести к применению военной силы.

20 января Трамп отмечал, что решит в течение 90 дней, задействовать ли закон о подавлении восстаний военными (Insurrection Act), который позволит использовать ВС США для поддержания порядка внутри страны.

Дональд Трамп США Нацгвардия Мексика
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