Америка вернулась, но какая?

Руководитель сектора Североамериканских исследований ИМЭМО им. Примакова Виктория Журавлева анализирует первые заявления и первые шаги 47-го президента США

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вчера Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Теперь его объявляют "45 и 47 -й президент США". В ходе долгой церемонии вступления в должность это обращение неоднократно звучало, символизируя собой на самом деле все: самого Трампа, его первый и второй путь к Белому дому, его прошлое президентство и новое, возвращение, прошлое и будущее, преемственность и реванш.

Прозвучали первые выступления нового президента. Первые выступления и первые впечатления от них. С ними наш обозреватель Вячеслав Терехов попросил поделиться руководителя сектора Североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Викторию Журавлеву.

Ритуал преемственности и очищения

Инаугурация в США - очень ритуальное, публичное и символичное действо. Она как точка отсчета и бесконечности одновременно: конец и вновь начало. Согласие и преемственность – очень важный символ церемонии.

Все демонстрировало, что Трамп здесь не случайно, что он тоже часть этого бесконечного процесса передачи власти, один из президентов в ряду, уходящем в историю. Ведь преемственность крайне важна с точки зрения дальнейшего успеха президента в реализации своей повестки и этот вывод Дональд Трамп явно сделал.

Ритуал преемственности заканчивается после принятия президентом присяги. А дальше начинается вторая важная часть церемонии: очищение от наследия уходящего президента, чтобы принести Америке свое новое. Этот этап открывается речью нового президента, в которой он рассказывает своим согражданам, чего ждать от его пребывания в Белом доме, что нового он планирует принести стране. Каждый новый президент должен одновременно принять и оттолкнуться от того, что сделал его предшественник. Идейный раскол между партиями делает эту задачу все более сложной, но вторая часть формулы "оттолкнуться" все больше доминирует над принятием.

Америка вернулась

Интересно, что в условиях идейного раскола, когда партии расходятся друг с другом практически во всем, символом преемственности становятся фразы, которые, казалось бы, говорят об обратном. Одна из таких ярких фраз – "Америка вернулась". Она вроде предполагает, что предыдущие четыре года все было совсем плохо и это была совсем не Америка. И вот только с новым президентом все будет совсем по-другому.

Дональд Трамп в этот раз в своей речи, да и в ходе всей церемонии, играл роль мессии, второго пришествия которого наконец дождалась Америка. С достоинством и значительностью он пообещал согражданам новый мир, который будет справедливее и гораздо ближе к тому, что, как ему кажется, отвечает идеалам его избирателей. Проблема только в том, что идеалы у американцев разные.

А как же единство?

Традиционно президент США пообещал объединить страну. Однако исполнительные указы, которые он озвучил в списке своих приоритетных первых шагов мало будут способствовать единству. Скорее наоборот, в случае их реализации половина страны - та самая, которая не голосовала за Трампа, - окажется в мире, который полностью противоречит ее ценностям и идеалам.

В этом мире мигранты называются чужаками и преступниками, не заслуживающими снисхождения и поддержки, смертная казнь не рассматривается как исключительное наказанием за самые тяжкие преступления, гендерный выбор человека определяется государством, а не им самим, а Америка не верит в потепление климата и не участвует в глобальных усилиях по его предотвращению. Совершенно другая повестка, совершенно другое будущее.

Оно настолько же нравится сторонникам Дональда Трампа, насколько ужасает электорат Демократической партии. О каком единстве здесь можно говорить? Нет, скорее Трамп так же, как до него Джо Байден и он сам в 2016-м, а до этого Барак Обама, остался в рамках парадигмы "двух Америк". С каждой сменой партийного контроля они меняются местами: одна получает возможность продвинуть свою повестку за счет дискомфорта другой. Одна переходит в режим ожидания, а другая использует момент, чтобы перейти от слов к делу.

От слов к делу

Трамп остался верен своим предвыборным обещаниям: никаких уступок и компромиссов. С первых же минут в Белом доме он начал реализовывать именно то, что обещал в ходе избирательной кампании и то, что написали для него консервативные эксперты в "Проекте 2025".

Первые шаги отражают его приоритеты, о которых он заявлял неоднократно. Прежде всего, изменение миграционного режима. Президент не может без участия законодательной власти совершить прорыв в реформировании миграционной системы, но может поставить на паузу то, что он считает неприемлемым.

Трамп именно это и сделал: своим указом он закрыл южную границу. В один момент тысячи беженцев и просто искателей лучшей жизни оказались перед закрытой дверью. Сервис регистрации заявки на пересечение границы перестал работать, на самой границе объявлен режим чрезвычайного положения, который позволяет президенту держать границу на замке и использовать армию для устранения беспорядков, и все это делать без законодательной поддержки. Похоже на то, что Дональд Трамп серьезно намерен реформировать миграционную систему США и довести до какого-то значительного результата то, что он обещал еще в 2016 г. и пытался реализовывать в свой первый срок в Белом доме.

Второй шаг, который он сразу сделал, связан с другим его приоритетным направлением, опять же продолжающим усилия первого срока – реформирование федеральной бюрократии. Исполнительным указом Трамп одновременно заморозил правила регулирования деятельности федеральных чиновников, приостановил наем новых сотрудников, отменил удаленную работу и инициировал новое ведомство, которое и будет заниматься реформированием бюрократии.

Новая Америка и новый мир

Внешнеполитическая повестка пока выглядит не такой четко прописанной, как внутриполитическая. В своей речи Дональд Трамп скорее прорисовал контуры "нового мира", который он собирается строить с Новой Америкой. В этом мире не должно быть конфликтов, и Америка об этом позаботится.

Трамп видит себя миротворцем и это очень важная часть того наследия, которое он планирует оставить. При этом он намеренно не говорил о конкретных шагах или политике в отношении конкретных стран, оставляя себе поле для маневра. Он говорил о намерении и приоритетах. А выводы из их приоритетов уже делать слушателям. Из конкретных действий – он уже заморозил выделение помощи другим государствам до момента, пока новая администрация поймет, как та или иная помощь соотносится с интересами США. Ну и вновь вывел США из Парижского соглашения по климату. Символично: миротворчество, но в интересах США!

Позднее, уже на брифинге с журналистами, он подтвердил, что встреча с российским президентом уже готовится и он надеется, что Владимир Путин "будет готов на сделку". Опять же никакой конкретики и никаких обязывающих обещаний. Посмотрим, как будет реализовываться обещанное им миротворчество в интересах Америки.