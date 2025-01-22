Госсекретарь США назвал основной своей задачей пресечение массовой иммиграции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Основная задача обновленного Госдепартамента США будет состоять в том, чтобы прекратить массовую миграцию на территорию страны, заявил через пресс-службу госсекретарь США Марко Рубио.

"В первую очередь мы должны сдержать массовую миграцию и обеспечить безопасность наших границ. Государственный департамент более не будет принимать каких-либо мер, потворствующих массовой миграции", - сказал он.

"Наши дипломатические отношения с другими странами, особенно в Западном полушарии, будут основаны прежде всего на обеспечении безопасности границ США, прекращении нелегальной дестабилизирующей миграции и на переговорах о репатриации незаконных мигрантов", - обозначил госсекретарь.

По его словам, "вскоре будет опубликована повестка дня президента США Дональда Трампа, касающаяся международных отношений, и она переориентирует работу госдепартамента с учетом национальных интересов США".