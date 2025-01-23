Бывший CEO Pioneer подал иск к FTC в связи со сделкой по слиянию с Exxon

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор американского производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд подал иск против Федеральной торговой комиссии (FTC) США, обвинив ведомство в нарушении его конституционных прав при вынесении решения о слиянии Pioneer и Exxon, сообщают СМИ.

Иск, поданный в суд в Техасе, направлен на отмену постановления FTC, принятого в мае 2024 года. Тогда комиссия согласилась одобрить сделку о покупке Pioneer со стороны Exxon Mobil за $59,5 млрд, если Шеффилд, а также другие работники и директора Pioneer не будут занимать должностей в объединенной компании в течение пяти лет.

Комиссия объясняла это требование опасениями относительно того, что в качестве члена совета директоров Exxon Шеффилд может участвовать в сговоре, направленном на повышение цен на сырую нефть, в результате чего потребители и предприятия будут платить более высокие цены за бензин, дизельное, печное и авиационное топливо, сообщает отраслевой ресурс Hart Energy.

Ранее FTC обвиняла Шеффилда в попытке ценового сговора с ОПЕК. Он публично призывал ОПЕК и Россию ограничить объемы производства на фоне обвала цен на нефть в начале пандемии COVID-19, а также обменивался сообщениями с высокопоставленными лицами ОПЕК+, убеждая их сократить добычу, заявляла комиссия.

Шеффилд отвергает эти обвинения и утверждает, что FTC превысила свои полномочия, нарушив его конституционные права на надлежащую правовую процедуру и свободу слова.