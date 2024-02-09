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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Акционер Pioneer заподозрил компанию в сокрытии информации о покупающей ее Exxon

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд Operating Engineers Construction Industry and Miscellaneous Pension Fund подал в Канцелярский суд штата Делавэр иск к американской нефтегазовой Pioneer Natural Resources Co., добиваясь ее внутренней документации для оценки действий ее менеджмента в контексте слияния с ExxonMobil, сообщает Bloomberg Law.

Входящий в число акционеров Pioneer фонд опасается, что нынешний глава и бывший главный операционный директор компании Ричард Дили, а также возглавлявший ее до конца прошлого года Скотт Шеффилд скрыли от акционеров информацию о предстоявшем списании стоимости активов Exxon на $2,4-2,6 млрд, из-за которого сделка по слиянию стала менее выгодной для акционеров Pioneer.

Exxon раскрыла списание в январе 2024 года, что привело к снижению котировок ее акций на 5,5%, капитализации - на $20 млрд, отмечает фонд.

О сделке по слиянию на $59,5 млрд, которая предполагает расчеты акциями, стало известно в октябре 2023 года.

Дили и Шеффилд играли ключевую роль в переговорах с Exxon и поэтому едва ли не знали о предстоящем списании, полагает фонд. При этом сами они "получили все, что хотели", утверждается в иске. По информации фонда, Шеффилду выплатили около $29 млн, Дили - $15 млн.

Фонд не обвиняет Pioneer в нарушении закона, однако такие иски часто подаются для подготовки к дальнейшим судебным разбирательствам, отмечает Bloomberg Law.

Собрание акционеров Pioneer 7 февраля одобрило слияние с Exxon, говорится в пресс-релизе Pioneer.

Сделку в данный момент изучает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.

Exxon ExxonMobil FTC США Pioneer Ричард Дили Скотт Шеффилд
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