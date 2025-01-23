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Президент США вновь заявил о желании встретиться с Путиным

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в режиме видеоконференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повторил, что хочет в ближайшее время провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Есть один очень важный момент: я бы очень хотел получить возможность вскоре встретиться с президентом Путиным и закончить войну на Украине", - заявил Трамп.

Он отметил, что в данном случае он хочет урегулировать конфликт "не из соображений экономического характера", а чтобы "остановить кровопролитие".

Накануне Трамп заявил, что намеревается встретиться с Путиным в ближайшее время. По его словам, он готов встретиться с президентом России в любое время, когда захочет российский лидер.

Трамп в очередной раз повторил утверждения, что конфликт на Украине не случился бы, если бы он находился у власти.

Дональд Трамп США Владимир Путин
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