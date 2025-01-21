Трамп намерен встретиться с Путиным как можно скорее, подготовка к встрече уже ведется

Трамп заявил, что Зеленский проинформировал его о готовности к заключению "сделки"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Процесс подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, и ее надо провести в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться", - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки".

В то же время новый госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, что прекращение огня в рамках украинского конфликта "будет главным приоритетом президента", по его словам, "фактически, часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные работы уже сделаны".