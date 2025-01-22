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Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным

Президент США не исключает введение санкций против Москвы

Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным
Фото: Rebecca Noble/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Мы собираемся поговорить с президентом Путиным довольно скоро", - сказал Трамп журналистам в ходе пресс-конференции.

По его словам, он готов встретиться с президентом России в любое время, когда тот захочет.

Американский лидер в очередной раз повторил утверждения, что кризис на Украине не случился бы, если бы он находился у власти. Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира.

"Президент Зеленский хотел бы добиться мира, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое", - отметил Трамп.

Президент США предположил, что может ввести санкции против Москвы, если президент РФ не сядет за стол переговоров.

"Звучит правдоподобно", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что "изучит", будет ли Вашингтон отправлять дополнительное оружие на Украину.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Зеленский
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