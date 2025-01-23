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Венгрия обсудит с США вопрос продления антироссийских санкций Евросоюза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Венгрия проведет переговоры с США, прежде чем принимать решение о своем отношении к перспективам продления санкций Евросоюза в отношении РФ, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

"Мы проконсультируемся по этому вопросу с нашими американскими партнерами перед тем, как главы МИД стран ЕС в понедельник соберутся для обсуждения санкций", - заявил Сийярто на пресс-конференции.

По словам министра, мнение администрации президента США Дональда Трампа "нельзя игнорировать".

Ранее в четверг премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередные предложения ЕС о санкциях в отношении России, отметил, что "фантазия европейских чиновников расширилась до такой степени, что они захотели включить футбольные команды в этот список".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может столкнуться с невозможностью продления санкций против РФ в связи с планами Орбана блокировать это решение. Так, в минувшем декабре премьер Венгрии заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление санкций, в результате чего срок их действия истечет 31 января. Орбан пояснил, что ожидает инаугурации избранного президента Трампа; если американский политик пойдет на ослабление санкций, то премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Послы ЕС в ближайшие несколько дней проведут несколько встреч, на которых обсудят продление санкций в отношении РФ. Для продления необходима поддержка всех 27 членов блока. По данным источников, если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на текущей неделе, вопрос перейдет на рассмотрение главам МИД стран Евросоюза, встреча которых пройдет в Брюсселе 27 января.

На прошлой неделе Орбанпризывал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Россией.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Ранее президент заявлял, что планирует смягчить антироссийские санкции. Однако в среду он отметил, что США могут, напротив, ужесточить санкционный режим, если Россия откажется от переговоров по Украине.

ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Виктор Орбан Венгрия ЕС США Дональд Трамп Петер Сийярто
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