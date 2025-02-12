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Министры обороны НАТО обсудят увеличение инвестиций и производства вооружений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Одной из центральных тем совещания 13 февраля в Брюсселе министров обороны стран НАТО будут расходы на оборону, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"У нас есть надежные планы по обеспечению безопасности нашего миллиарда человек в более опасном мире. Но у нас нет всего необходимого для их полной реализации, если потребуется", - заявил он.

"В настоящее время ведется работа по согласованию амбициозных новых целей в области обороноспособности для союзников: так называемых целевых показателей потенциала, которые будут иметь ключевое значение для обеспечения наличия у нас нужных людей и оснащения для сдерживания и защиты", - продолжил Рютте.

По его словам, это требует, чтобы многие союзники по НАТО в Европе и Канаде значительно увеличили инвестиции. В 2024 году они вложили в оборону $485 млрд США, что почти на 20% больше по сравнению с 2023 годом. При этом две трети союзников тратят не менее 2% своего ВВП на оборону. Но, несмотря на этот прогресс, считает генсек, "нужно сделать гораздо больше".

Рютте также настаивал, что страны-союзницы должны "сообща производить больше".

"Завтра министры обороны обсудят, как укрепить наш трансатлантический оборонно-промышленный потенциал. В том числе посредством обновленного плана действий по оборонному производству", - сказал глава НАТО.

По его словам, процесс оборонного планирования альянса "приведет к лучшему пониманию того, что нам нужно для нашей общей безопасности и чего нам не хватает". При этом Рютте указал на "определенные недоработки в сфере логистики, в сфере ПВО, в сфере различных вооружений".

"Всё это стоит денег, но мы обсуждаем эти вопросы. Именно это отличает нас от ситуации, в которой мы были в 2014 году, потому что сейчас у нас идет дискуссия о том, как мы можем исправить ситуацию для того, чтобы решить существующие проблемы", - сказал генеральный секретарь.

Марк Рютте НАТО США
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