Трамп намерен вернуться к идее сокращения ядерных арсеналов США, РФ и Китая

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным добиваться сокращения ядерных арсеналов его страны, России и Китая.

"Президенту Путину нравилась эта идея. И Китай наверняка присоединился бы к этому", - сказал он, говоря о переговорах с Россией по данному вопросу во время своего первого президентского срока.

По словам Трампа, он считает идею сокращения ядерных арсеналов Соединенных Штатов, России и Китая все еще актуальной. "Я хотел бы посмотреть, можем ли мы прийти к таким договоренностям. Думаю, это вполне реально сделать", - отметил президент США.

Говоря о китайском ядерном арсенале, Трамп подчеркнул, что он меньше американского. "Однако в течение ближайших четырех-пяти лет они нас догонят", - предположил он.