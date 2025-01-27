Приднестровье рассчитывает получить в долг от Молдавии 3 млн куб. м газа для срочных нужд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Приднестровский регион рассчитывает получить от Молдавии 3 млн кубометров газа для срочных нужд, сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба.

"Приднестровье рассчитывает на положительное решение профильной молдавской комиссии, которая сегодня рассматривает вопрос о выделении в долг 3 млн кубометров газа. "Тираспольтрансгаз" обязуется оплатить либо вернуть этот объем. Это решение могло быть принято молдавской стороной еще неделю назад", - отметил Красносельский.

Некоторые СМИ сообщили, что "Молдовагаз" ведет переговоры с венгерскими MOL и MVM о возможных закупках газа для Приднестровья. Поставки могут начаться в феврале, если соглашения удастся достичь в ближайшее время. Пока речь идет о поставках до конца марта - начала апреля. Маршрут и стоимость поставки неясны. Пропускной способности газопровода Яссы-Кишинев не хватит, чтобы обеспечить Приднестровье газом хотя бы на уровне 5млн кубометров в сутки. На протяжении последних двух лет, до 31 декабря 2024 года, Приднестровье получало от "Газпрома" через Украину 5,7 млн кубометров газа в сутки.

На заседании оперативного штаба министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник отметил, что число аварий на электросетях с начала энергокризиса снизилось. "Сейчас их меньше. Если с начала энергокризиса, повлекшего рост нагрузки на сети, бригады выезжали на 150-200 вызовов в сутки, то последние дни количество заявок сократилось до 60. Один из факторов, повлиявших на снижение показателей аварийности, - теплая погода: граждане в меньших объемах используют электричество для обогрева помещений", - отметил Оболоник.

На совещании говорили также о том, что социальные учреждения постепенно переводятся на дизельные генераторы. Это необходимость обусловлена тем, что сэкономленный за счет приостановки в конце декабря деятельности энергоемких промпредприятий и зарезервированный таким образом запас газа иссякает. Его хватит максимум до первых чисел февраля.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа и "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаза" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря 2024 года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Министерством энергетики России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о механизме возобновления поставок газа в Приднестровье.