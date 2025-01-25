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Трамп может ликвидировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил, что ликвидирует Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и направит деньги напрямую в штаты для ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил телеканал CNN.

Трамп отправился в поездку по штатам Северная Каролина и Калифорния, пострадавшим от стихийных бедствий.

В Северной Каролине он описал FEMA как медленное, чрезмерно бюрократическое и дорогостоящее для федерального правительства ведомство.

"FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы порекомендуем FEMA уйти, и мы будем платить напрямую - мы платим процент штату, и штат должен это исправить сам", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил: "Когда в штате возникает проблема, я думаю, что ее должен решать штат. Для этого у нас есть штаты - они решают проблемы, а губернатор может справиться с чем-то очень быстро".

Дональд Трамп Калифорния США Северная Каролина FEMA
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