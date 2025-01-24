Трамп заявил о планах реформировать или распустить службу ЧС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) плохо справляется с ликвидацией последствий стихийных бедствий, и ведомство нуждается в модернизации или ликвидации.

"FEMA – очень большое разочарование. Оно стоит огромных денег. Оно очень забюрократизировано, очень медлительно", - цитирует The Washigton Post слова Трампа по прибытии в штат Северная Каролина, который пострадал от урагана "Хелен" осенью 2024 года.

"Я думаю, что мы собираемся порекомендовать FEMA уйти", - сказал он.

В то же время он допустил возможность реформ в агентстве или ограничений его полномочий.

Трамп отметил, что вместо руководящей роли федеральных властей в ликвидации последствий стихийных бедствий, возможно, лучше позволить властям штатов взять на себя инициативу в этой сфере. Президент пояснил, что, вероятно, это позволит потратить меньше денег, а потом администрация возместит часть затраченных штатами средств.

Он добавил, что план находится в стадии обсуждений, в ближайшие недели удастся определить другие его детали.

Позднее Трамп должен отправиться в штат Калифорния, который столкнулся с сильнейшими лесными пожарами.

FEMA – подразделение министерства внутренней безопасности США, которое координирует действия по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.