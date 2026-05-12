Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на должность руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), пишет AP. Хэмилтон ранее уже возглавлял агентство в статусе временного руководителя, но был уволен после того, как выступил против идеи ликвидации FEMA.

По данным издания, решение Белого дома свидетельствует о смягчении позиции администрации, которая ранее заявляла о намерении упразднить агентство. Если Сенат утвердит кандидатуру, Хэмилтон станет главным советником президента и министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Он также станет первым постоянным руководителем FEMA во втором сроке Трампа. С начала 2025 года агентство возглавляли три временных руководителя, включая самого Хэмилтона, занимавшего пост с января по май.

Хэмилтону предстоит возглавить FEMA в условиях серьезного кадрового и институционального истощения, отмечает AP. Агентство переживает последствия турбулентного руководства Кристи Ноэм в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), массовых увольнений, ограничительных политик и 75‑дневной остановки работы МВБ, завершившейся 30 апреля.

Хэмилтон стал спорной фигурой ещё в январе 2025 года, когда был назначен временным руководителем FEMA - всего за несколько дней до того, как Трамп публично допустил возможность "избавиться" от агентства. Конфликт между Хэмилтоном и руководством МВБ обострился после того, как он выступил в защиту федеральной роли в помощи штатам и территориям, пострадавшим от катастроф.

Впоследствии его подвергли проверке на полиграфе, подозревая в утечке информации о закрытом совещании. Хэмилтон прошёл проверку, но признал, что понимал неизбежность увольнения. Оно последовало 8 мая - на следующий день после того, как он заявил в Конгрессе, что ликвидация FEMA "не отвечает интересам американского народа".

В Сенате могут возникнуть вопросы относительно управленческого опыта Хэмилтона. Закон требует, чтобы глава FEMA имел подтверждённые компетенции в сфере управления чрезвычайными ситуациями и не менее пяти лет опыта руководства.