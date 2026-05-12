Поиск

Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA
Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на должность руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), пишет AP. Хэмилтон ранее уже возглавлял агентство в статусе временного руководителя, но был уволен после того, как выступил против идеи ликвидации FEMA.

По данным издания, решение Белого дома свидетельствует о смягчении позиции администрации, которая ранее заявляла о намерении упразднить агентство. Если Сенат утвердит кандидатуру, Хэмилтон станет главным советником президента и министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Он также станет первым постоянным руководителем FEMA во втором сроке Трампа. С начала 2025 года агентство возглавляли три временных руководителя, включая самого Хэмилтона, занимавшего пост с января по май.

В РоссииСенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасностиСенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасностиЧитать подробнее

Хэмилтону предстоит возглавить FEMA в условиях серьезного кадрового и институционального истощения, отмечает AP. Агентство переживает последствия турбулентного руководства Кристи Ноэм в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), массовых увольнений, ограничительных политик и 75‑дневной остановки работы МВБ, завершившейся 30 апреля.

Хэмилтон стал спорной фигурой ещё в январе 2025 года, когда был назначен временным руководителем FEMA - всего за несколько дней до того, как Трамп публично допустил возможность "избавиться" от агентства. Конфликт между Хэмилтоном и руководством МВБ обострился после того, как он выступил в защиту федеральной роли в помощи штатам и территориям, пострадавшим от катастроф.

Впоследствии его подвергли проверке на полиграфе, подозревая в утечке информации о закрытом совещании. Хэмилтон прошёл проверку, но признал, что понимал неизбежность увольнения. Оно последовало 8 мая - на следующий день после того, как он заявил в Конгрессе, что ликвидация FEMA "не отвечает интересам американского народа".

В Сенате могут возникнуть вопросы относительно управленческого опыта Хэмилтона. Закон требует, чтобы глава FEMA имел подтверждённые компетенции в сфере управления чрезвычайными ситуациями и не менее пяти лет опыта руководства.

Дональд Трамп США FEMA Кэмерон Хэмилтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

 Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

Галибаф заявил о безальтернативности иранского плана урегулирования конфликта с США

 Галибаф заявил о безальтернативности иранского плана урегулирования конфликта с США

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

 Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов