Армия Ливана обвинила Израиль в затягивании отвода сил

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля ищет предлоги, чтобы затянуть процесс вывода военных из южных районов Ливана, заявили в ливанской армии.

По сообщению западных СМИ, ливанская сторона считает, что израильтяне "затягивают процесс" вывода.

"Армия Ливана готова занять свои позиции (в приграничных районах с Израилем - ИФ), как только израильский враг оттуда уйдет", - говорится в заявлении ливанского военного командования.

По соглашению о перемирии между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" 26 января Израиль должен завершить вывод войск из Ливана.

Накануне в израильском правительстве предупредили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удастся завершить вовремя.