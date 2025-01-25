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Армия Ливана обвинила Израиль в затягивании отвода сил

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля ищет предлоги, чтобы затянуть процесс вывода военных из южных районов Ливана, заявили в ливанской армии.

В миреВ Израиле заявили, что не смогут вывести войска из Ливана к 26 январяЧитать подробнее

По сообщению западных СМИ, ливанская сторона считает, что израильтяне "затягивают процесс" вывода.

"Армия Ливана готова занять свои позиции (в приграничных районах с Израилем - ИФ), как только израильский враг оттуда уйдет", - говорится в заявлении ливанского военного командования.

По соглашению о перемирии между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" 26 января Израиль должен завершить вывод войск из Ливана.

Накануне в израильском правительстве предупредили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удастся завершить вовремя.

Израиль Ливан Хезболла
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