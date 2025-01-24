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В Израиле заявили, что не смогут вывести войска из Ливана к 26 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Израиль не успеет завершить вывод войск с территории южного Ливана к 26 января - дате, установленной соглашением о прекращении огня с движением "Хезболла", сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Поскольку Ливан еще не в полной мере выполнил условия соглашения о прекращении огня, процесс постепенного вывода войск будет продолжаться по истечении 60-дневного срока в полной координации с США", - приводит издание выдержки из заявления канцелярии Нетаньяху.

В канцелярии добавили, что условия соглашения о прекращении огня "были сформулированы с учетом того, что процесс вывода войск может продолжаться более 60 дней". В то же время The Times of Israel напоминает, что, согласно тексту соглашения, длительность процесса вывода военнослужащих Израиля из южного Ливана "не должна превышать 60 дней".

"Процесс вывода военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зависит от темпов развертывания ливанской армии на юге Ливана и полного и эффективного выполнения соглашения при одновременном отходе "Хезболлы" за реку Эль-Литани", - пояснили в офисе премьера.

Накануне в "Хезболле" заявили, что в случае, если Израиль не выведет свои войска с территории Ливана к воскресенью, это будет серьезнейшим нарушением соглашения о перемирии.

В "Хезболле" также призвали ливанское правительство "оказать давление на государства - гаранты соглашения, чтобы обеспечить своевременный и полный вывод израильских войск с территории Ливана, что позволит ливанской армии установить полный контроль и поспособствует возвращению перемещенных лиц в свои дома".

В свою очередь израильские СМИ в четверг сообщили, что Израиль попросил США - одного из посредников в переговорах с "Хезболлой" и гаранта соглашения - предоставить ему дополнительные 30 дней на выведение войск из южной части Ливана.

Кроме того, правительство Израиля заявило, что соглашение о перемирии с "Хезболлой" реализуется недостаточно быстро.

27 ноября 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия. По условиям соглашения о перемирии, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля. Также соглашение предусматривает, что израильская армия обязана передать все свои позиции на юге Ливана ливанским военным к 26 января.

Израиль Ливан Хезболла
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