"Хезболла" будет считать нарушением соглашения о перемирии отказ Израиля вывести войска из Ливана к 26 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В случае, если Израиль не выведет свои войска с территории Ливана к воскресенью, 26 января, это будет серьезнейшим нарушением соглашения о перемирии с "Хезболлой", заявили в четверг в этом движении.

"Движение "Хезболла" предупредило, что любое несоблюдение 60-дневного срока вывода войск будет рассматриваться как вопиющее нарушение соглашения и продолжение посягательств на суверенитет Ливана", - информирует в четверг телерадиоканал LBCI со ссылкой на заявление "Хезболлы".

В "Хезболле" также призвали ливанское правительство "оказать давление на государства - гаранты соглашения, чтобы обеспечить своевременный и полный вывод израильских войск с территории Ливана, что позволит ливанской армии установить полный контроль и поспособствует возвращению перемещенных лиц в свои дома".

В свою очередь израильские СМИ сообщают, что Израиль попросил США - одного из посредников в переговорах с "Хезболлой" и гаранта соглашения - предоставить ему дополнительные 30 дней на выведение войск из южной части Ливана.

Кроме того, правительство Израиля, по данным западных СМИ, заявило, что соглашение о перемирии с "Хезболлой" реализуется недостаточно быстро.

"Произошли позитивные сдвиги, когда ливанская армия и ЮНИФИЛ заняли позиции "Хезболлы", как это предусмотрено в соглашении. (...) Однако мы ясно дали понять, что это произошло недостаточно быстро, и предстоит проделать еще очень много работы", - заявил представитель израильского правительства Давид Менсер.

В свою очередь в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщили, что военнослужащие, действующие в южной части Ливана, продолжают поиск оружия и объектов инфраструктуры "Хезболлы". Оружие военные изымают, а инфраструктуру уничтожают.

27 ноября 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия. По условиям соглашения о перемирии, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля. Также соглашение предусматривает, что израильская армия обязана передать все свои позиции на юге Ливана ливанским военным к 26 января.