Ливанская армия сообщила о гибели солдата от огня израильских военных

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ливана в воскресенье сообщили, что потеряли убитым одного военнослужащего на юге страны из-за огня израильских военных, сообщает LBCI.

Инцидент произошел в районе Сур. В ходе другого происшествия, в населенном пункте Мейс-эль-Джабаль, ливанский военный получил ранения от огня Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого западные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав передавали, что три человека погибли и 31 получили ранения, когда пытались вернуться в дома на юге Ливана, однако попали под огонь ЦАХАЛ. Гибель этих лиц произошла в ходе трех разных инцидентов.

В свою очередь представитель ЦАХАЛ заявил в соцсети X, что движение "Хезболла" пытается "подогреть ситуацию". Он добавил, что военные скоро оповестят жителей, в какие места безопасно возвращаться.

Президент Ливана Жозеф Аун также призвал население проявлять сдержанность и доверять ливанской армии. Он подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Ливана не являются предметом переговоров. В свою очередь ливанский премьер Наджиб Микати призвал гарантов соглашения о прекращении огня добиться выполнения его положений и вывода израильских войск с юга Ливана.

27 ноября 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия.

По условиям соглашения о перемирии, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля. Также соглашение предусматривало, что израильская армия обязана передать все свои позиции на юге Ливана ливанским военным к 26 января.

Однако на этой неделе в израильском правительстве предупредили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось. Власти Израиля пояснили, что с их точки зрения Ливан еще не выполнил все свои обязательства в рамках соглашения, поэтому отвод войск с ливанской территории не удастся завершить вовремя.