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Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантировать энергобезопасность Венгрии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в субботу призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

"Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсетях.

По словам министра, он объяснил эту позицию главе дипломатии ЕС Кае Каллас в телефонном разговоре в субботу.

Кроме того, Сийярто напомнил, что в понедельник состоится заседание глав МИД стран ЕС, на котором они обсудят продление антироссийских санкций.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы.

Премьер Венгрии отметил, что в ЕС в настоящее время рассматривают его требования. По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Но, как уточнил министр, за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против РФ санкций. Их срок действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.

Венгрия Петер Сийярто ЕС Украина энергобезопасность гарантии
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