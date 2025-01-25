Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантировать энергобезопасность Венгрии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в субботу призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

"Украина и/или Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать транспортировке природного газа и нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсетях.

По словам министра, он объяснил эту позицию главе дипломатии ЕС Кае Каллас в телефонном разговоре в субботу.

Кроме того, Сийярто напомнил, что в понедельник состоится заседание глав МИД стран ЕС, на котором они обсудят продление антироссийских санкций.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы.

Премьер Венгрии отметил, что в ЕС в настоящее время рассматривают его требования. По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Но, как уточнил министр, за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против РФ санкций. Их срок действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.