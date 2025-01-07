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В Венгрии заявили, что прекращение транзита газа через Украину осложнило ситуацию для ЕС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что Будапешт ранее смог обезопасить себя от остановки транзита газа через Украину, но его прекращение негативным образом влияет на ЕС.

"Поставки энергоресурсов в Венгрию - в безопасности, но украинское решение остановить транзит приведет к новому росту цен и создаст новые проблемы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал Сийярто в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) после переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом должны соблюдать обе стороны, в том числе в сфере сохранения путей поставок энергоресурсов.

Министр заявил, что падение конкурентоспособности ЕС вызвано, в том числе, высокими ценами на энергоносители. Сийярто пояснил, что к этой ситуации привели ограничения на доступ к источникам таких ресурсов посредством санкций, политических решений или блокирования путей поставок.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев "привержен саботажу в том, что касается финансов Словакии, и наносит ущерб интересам всего ЕС".

1 января "Газпром" сообщил, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом.

"Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорилось в заявлении.

В "Газпроме" заявили: "1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".

Газпром ЕС Петер Сийярто Украина Венгрия
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