Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тысячи палестинцев направились в понедельник на север сектора Газа, куда в соответствии с условиями действующего соглашения о прекращении огня им открыли доступ израильтяне.

Associated Press напоминает, что пропускной пункт на север сектора Газа был открыт с задержкой в два дня, ввиду затянувшегося согласования порядка освобождения заложников между израильтянами и движением ХАМАС.

Израильтяне издали распоряжение мирным жителям севера сектора Газа покинуть район вскоре после начала активной фазы боевых действий. Уже в октябре 2023 года на юг сектора перебрались около миллиона человек, которым не разрешали вернуться вплоть до сегодняшнего дня.

Перемирие в секторе Газа

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.

Реализация соглашения предусматривает три этапа. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.