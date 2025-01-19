Три освобожденные заложницы вернулись в Израиль
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Три заложницы, которых ХАМАС ранее в воскресенье передал Красному Кресту, находятся на территории Израиля.
Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что они находятся в безопасности. Женщин направят пункт первичного приема недалеко от границы, где они пройдут первичное обследование.
Ранее были объявлены имена заложниц, которых ХАМАС обязался освободить: это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.