ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

В ХАМАС заявляли о сотнях тысяч вернувшихся

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лишь нескольким десяткам тысяч палестинцев, а не сотням тысяч, как заявляли в ХАМАС, пока удалось вернуться в северную часть сектора Газа после того, как накануне Израиль частично вывел войска из коридора Нецарим и открыл дороги с юга анклава на север, сообщает The Times of Israel.

"The Times of Israel стало известно, что, согласно оценкам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на утро вторника, число вернувшихся палестинцев намного меньше, чем сообщили в ХАМАС, и исчисляется десятками тысяч", - информирует издание во вторник.

Накануне движение ХАМАС заявило, что "более 300 тыс. перемещенных лиц" вернулись на север сектора Газа.

В понедельник утром ЦАХАЛ в соответствии с условиями перемирия с ХАМАС разрешил жителям северной части анклава вернуться в свои дома.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1,2 тыс. израильтян и около 250 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа. 15-месячный конфликт унес жизни нескольких десятков тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян.

При посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.