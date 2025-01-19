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Израиль объявил о введении режима прекращения огня в секторе Газа с 12:15

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в 11:15 (12:15 по московскому времени), сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских властей.

Ранее предполагалось, что режим начнет действовать с 8:30 (9:30 по Москве), но ХАМАС вовремя не передал список заложников для освобождения, что было условием для реализации соглашения. Задержку в ХАМАС объяснили техническими причинами.

Движение уже передало Израилю список. В нем названы три заложницы, которых должны освободить в воскресенье: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

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