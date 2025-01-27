Подозреваемое в повреждении кабеля судно Vezhen принадлежит Китаю

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Финские журналисты выяснили, что судно Vezhen, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море, принадлежит Китаю, а не болгарской компании, как сообщали ранее западные СМИ.

"Судно эксплуатируется болгарской судоходной компанией Navigation Maritime Bulgare, также известной как Navibulgar, однако не принадлежит ей. Согласно базе данных Equasis, владельцем судна является компания Hai Kuo Shipping 2015B", - сообщила в понедельник финская газета Helsingin Sanomat, изучившая структуру собственности Vehzen.

Эта компания была зарегистрирована в Коммерческом реестре Гонконга летом 2022 года, за ней стоит лизинговое подразделение крупного китайского государственного банка ICBC. По данным газеты, ICBC Leasing активно работает в таких областях, как авиация, инфраструктура и торговое судоходство.

Директор Болгарского морского судоходства Александр Калчев подтвердил, что якорь с судна Vezhen действительно был сброшен и мог повредить кабель связи Латвия-Швеция, но это, по его словам, не было умышленным повреждением.

Накануне власти Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля связи Латвийского государственного центра радио и телевидения между Швецией и Латвией. Повреждения были обнаружены в шведских экономических водах. Позднее судно было задержано и направлено в территориальные воды Швеции, где находится и в настоящее время.

Кабель соединяет Латвию со Стокгольмом через Готланд, а оттуда - со странами Северной Европы. Он находится на морском дне на глубине более 50 метров. Характер повреждений станет известен только после начала ремонтных работ.