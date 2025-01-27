Болгарский судовладелец признал, что якорь сухогруза Vezhen мог повредить кабель

Умышленное повреждение он отрицает

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Директор болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgare Александр Колчев признал, что якорь сухогруза Vezhen упал на дно Балтийского моря и мог повредить кабель связи Латвия-Швеция, но отрицает что повреждение было умышленным. Об этом сообщает Yle cо ссылками за западные СМИ.

"Это не был случай умышленного повреждения, якорь оторвался в бурном море и мог повредить кабель после того, как упал, - сказал он. - Шведская береговая охрана направила судно в свои территориальные воды, и сейчас оно стоит на якоре. Расследование продолжается".

Экипажу поручено оказать помощь в расследовании, отметил Колчев.

26 января власти Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля связи Латвийского государственного центра радио и телевидения. Повреждения были обнаружены в шведских экономических водах.