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В Эстонии предложили ввести для грузовых судов плату за перемещение по Балтике

Собранные средства предлагается направить на защиту подводных кабелей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил ввести плату для судоходных компаний за перемещение по Балтийскому морю грузовых судов, сообщает портал телерадиовещания Финляндии.

"Средства, привлеченные от компаний, будут направлены на защиту подводных кабелей", - считает он.

По словам Певкура, сейчас страны рассматривают различные способы защиты кабелей. Установка автоматических сенсорных систем на морском дне или защита тросов барьерами являются, по его словам, дорогостоящими операциями.

"Когда вы едете в аэропорт, вам нужно заплатить сбор за посадку и аэропортовый сбор. Они включены в стоимость билета", - привел он пример. В связи с этим он предложил вариант: "Когда судно проходит через Датские проливы, компания может взимать плату".

Финляндия Эстония Ханно Певкур Датские проливы Балтийское море
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