Во Франции объявили о поставке Украине первых истребителей Mirage 2000-5

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первые французские многоцелевые истребители Mirage 2000-5 поставлены Украине, сообщил в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Сегодня после нескольких месяцев, посвященных подготовке украинских пилотов во Франции, первые самолеты прибыли на Украину", - объявил Лекорню в сети X, не уточнив количество поставленных истребителей.

Телеканал BFMTV, комментируя это сообщение, отмечает, что из 26 самолетов Mirage 2000-5, имеющихся в распоряжении ВВС Франции, Париж намеревался передать шесть из них Киеву, как это следует из доклада Национального собрания, опубликованного минувшей осенью.

BFMTV указывает на то, что данная цифра не была ни подтверждена, ни опровергнута Минобороны страны. Канал также напомнил, что поставка самолетов Mirage 2000-5 Украине была анонсирована президентом Эммануэлем Макроном в июне 2024 года.