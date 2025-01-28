Поиск

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море, говорится в сообщении ведомства.

В том числе речь идет об установке специально изготовленных заглушек на открытых концах трубы для предотвращения поступления внутрь соленой морской воды и выхода в атмосферу газа.

По оценке регулятора, работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и, как ожидается, продлятся две-три недели.

Перед установкой заглушек предстоит обрезать поврежденные концы на каждом из двух открытых концов трубопровода. После монтажных работ концы трубопровода будут засыпаны камнями и бетонными утяжелителям. Это необходимо, в том числе для защиты от внешних воздействий, в частности в результате рыболовной деятельности.

Согласно данным датских чиновников, расчетный срок службы изолирующих заглушек составляет 10 лет, но оценка может быть и больше после более тщательной экспертизы.

Работы будут выполняться с судна с динамическим позиционированием, а также подводным аппаратом. Пока неизвестно, какое судно будет вести работы, а также какой подрядчик будет задействован.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

Nord Stream 2 AG США Северный поток 2 Балтийское море Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

NBC сообщил о задержании в США почти 1,2 тыс. нелегалов в воскресенье

NBC сообщил о задержании в США почти 1,2 тыс. нелегалов в воскресенье
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп советует палестинцам перебраться из сектора Газа в более безопасные места

Трамп советует палестинцам перебраться из сектора Газа в более безопасные места

ЕС и НАТО решили публично не комментировать стремление Трампа взять под контроль Гренландию

Что случилось этой ночью: вторник, 28 января

Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });