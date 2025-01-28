Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море, говорится в сообщении ведомства.

В том числе речь идет об установке специально изготовленных заглушек на открытых концах трубы для предотвращения поступления внутрь соленой морской воды и выхода в атмосферу газа.

По оценке регулятора, работы могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года и, как ожидается, продлятся две-три недели.

Перед установкой заглушек предстоит обрезать поврежденные концы на каждом из двух открытых концов трубопровода. После монтажных работ концы трубопровода будут засыпаны камнями и бетонными утяжелителям. Это необходимо, в том числе для защиты от внешних воздействий, в частности в результате рыболовной деятельности.

Согласно данным датских чиновников, расчетный срок службы изолирующих заглушек составляет 10 лет, но оценка может быть и больше после более тщательной экспертизы.

Работы будут выполняться с судна с динамическим позиционированием, а также подводным аппаратом. Пока неизвестно, какое судно будет вести работы, а также какой подрядчик будет задействован.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.