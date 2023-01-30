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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Владельцев свалок рядом с аэропортами обязали защитить их от скоплений птиц

Владельцев свалок рядом с аэропортами обязали защитить их от скоплений птиц
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Владельцы полигонов для твердых, пищевых и биологических отходов, расположенных в шестой подзоне приаэродромных территорий, до 1 сентября 2024 года должны провести исследование на предмет защиты этих свалок от скопления птиц.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Если проверка покажет, что свалка недостаточно защищена, ее владелец должен будет в течение полугода принять меры по устранению проблемы и провести повторное исследование.

Если он этого не сделает или же повторное исследование покажет недостаточность принятых мер, "использование объекта по обращению с отходами не допускается", и в соответствии с земельным и градостроительным законодательством свалка будет реконструирована или ликвидирована.

Постановление действует до 1 сентября 2029 года.

Орнитологическая защита аэропортов призвана обезопасить самолеты от столкновения с птицами, которое периодически приводит к авиационным происшествиям. Один из громких случаев произошел в августе 2019 года, когда самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из подмосковного "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.

Правительство Жуковский Уральские авиалинии
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