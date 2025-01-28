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США поставят Польше противорадиолокационные ракеты

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подписан контракт на поставку в Войско Польское противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-ER, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Соглашение было заключено между Государственным казначейством - министерством национальной обороны и правительством США. Его предметом является поставка более 200 ракет AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles - Extended Range), самонаводящихся на источник электромагнитного излучения", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет около $745 млн.

Как отметили в ведомстве, "закупка ракет AGM-88G обусловлена необходимостью обеспечения ВВС возможностями по борьбе с радиолокационными системами и противовоздушной и противоракетной обороной противника, а также в целях сохранения преимущества в воздушном пространстве и соответствующего уровня безопасности воздушных операций польской военной авиации".

"Дальность поражения наземных целей составляет более 200 км", - сообщили в Минобороны.

Как прокомментировал соглашение глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш, "сегодняшнее соглашение является огромным шагом вперед с точки зрения потенциала польских ВВС" По его словам, "закупка ракет AGM-88G позволит в полной мере реализовать возможности польских пилотов и самолетов F-35".

Министр напомнил, что первые из 32 заказанных Варшавой в Вашингтоне многоцелевых самолетов F-35 уже переданы польским военным, которые в настоящее время используют их для обучения пилотов на военных объектах в США.

F-35 Минобороны США Польша Владислав Косиняк-Камыш
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