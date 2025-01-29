Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) не достает финансов для массовых депортаций нелегалов, поэтому американская администрация прорабатывает варианты с перенаправлением денег из бюджетов других агентств, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

В частности, Белый дом изучает возможность взять средства у Администрации транспортной безопасности, Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), Береговой охраны.

NBC напоминает, что Белый дом имеет право перераспределять финансы, ассигнованные Конгрессом между разными агентствами, подчиняющимися одному министерству. Так, для ICE, Администрации транспортной безопасности, CISA, Береговой охраны таковым является министерство внутренней безопасности (МВБ). Однако Белый дом должен уведомлять Конгресс о подобных действиях, масштабы передачи финсредств ограничены.

Ранее бывшие и нынешние сотрудники МВБ заявляли NBC, что депортация одного нелегала обходится в $10,5 тыс. При администрации президента США Дональда Трампа правоохранительные органы задерживают в среднем в день 282 человек. Однако планируется нарастить этот показатель до 1,2 - 1,5 тыс. человек.

До возвращения Трампа в Белый дом, напоминает NBC, ICE не хватало $230 млн, проблема недофинансирования носила долгосрочный характер. В 2023 финансовом году МВБ передал от других своих агентств $400 млн ICE: эти деньги должны были пойти на депортацию 40 тыс. человек.

В нынешних рейдах против нелегалов ICE приходится полагаться на содействие ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Ранее Трамп подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.

Северное командование ВС США сообщало ранее, что Соединенные Штаты начали переброску на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов крупную военную группировку. Ожидается, что на границу в ближайшее время прибудет не менее 10 тыс. американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров. До этого на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, еще раньше там уже был размещен контингент из 2,5 тыс. человек.

На минувшей неделе власти США начали обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.