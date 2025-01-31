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Ряду высокопоставленных сотрудников ФБР предложили уйти в отставку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предложила ряду чиновников ФБР уйти в отставку с руководящих должностей или быть уволенными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, речь идет о по меньшей мере шести высокопоставленных руководителях ФБР, которые должны покинуть свои посты до понедельника.

Среди тех, кого затронут кадровые перестановки, чиновники, курирующие кибербезопасность, национальную безопасность и уголовные расследования, говорится в публикации.

В ней отмечается, что эти решения были приняты на фоне слушаний кандидата на пост главы ФБР Кэша Пателя в Сенате США.

В верхней палате Конгресса США Пателя спросили, известно ли ему о каких-либо планах по увольнению агентов ФБР, связанных с расследованиями в отношении действующего президента Дональда Трампа.

"Я не в курсе этого, сенатор", - ответил Патель

В начале недели министерство юстиции США также уволило нескольких профессиональных юристов, участвовавших в расследовании спецпрокурора Джека Смита в отношении Трампа.

Конгресс США Сенат Трамп ФБР
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