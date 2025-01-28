NBC сообщил о задержании в США почти 1,2 тыс. нелегалов в воскресенье

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в воскресенье взяла под стражу 1 179 человек в рамках мер администрации США по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает NBC со ссылкой на полученные телеканалом данные от ICE.

При этом в самом ICE отчитались о задержаниях лишь 956 человек.

Вместе с тем лишь 613 задержаний (52%) имели отношение к совершению этими лицами каких-либо преступлений. Остальным 566 задержанным можно было инкриминировать лишь незаконное пересечение границы с США.

NBC напоминает, что нахождение в Соединенных Штатах без нужных документов расценивается как гражданское правонарушение, а не уголовное преступление. Однако если нелегальный иммигрант, ранее подвергшийся депортации, вновь въедет в США без разрешения, это уже будет считаться преступлением. Однако неясно, сколько из 566 задержанных могли въехать в страну незаконно во второй раз.

Телеканал отмечает, что администрация США ранее обещала отдавать приоритет при задержаниях и депортации тем нелегалам, кто совершил серьезные преступления. Однако цифры, имеющиеся в распоряжении NBC, как поясняет телеканал, могут вызвать сомнения в отношении данных обещаний.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.

Северное командование ВС США сообщало ранее, что Соединенные Штаты начали переброску на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов крупную военную группировку. Ожидается, что на границу в ближайшее время прибудет не менее 10 тыс. американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров. До этого на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, еще раньше там уже был размещен контингент из 2,5 тыс. человек.

На минувшей неделе власти США начали обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.