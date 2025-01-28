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Лидеры стран Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за политики Трампа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Руководители государств Латинской Америки хотят собраться в четверг на чрезвычайную встречу, посвященную политике президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник Financial Times (FT).

"В посольствах латиноамериканских стран в Вашингтоне много беспокойства. Кажется, мы возвращаемся назад в 1897 год, в эру президента США Уильяма Мак-Кинли (1897-1901 гг.), который вторгся в Кубу и на Филиппины", - сказал изданию высокопоставленный дипломат из Латинской Америки.

По данным FT, саммит созывает президент Гондураса Сиомара Кастро, которая возглавляет Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его запросил президент Колумбии Густаво Петро, которому ранее под давлением США пришлось согласиться на прием рейсов с депортируемыми нелегалами. Куба и Венесуэла выразили Петро поддержку в связи с ситуацией, но Бразилия и Мексика предпочли воздержаться от публичных комментариев, отмечает газета.

По словам Кастро, темами саммита станут миграция, окружающая среда и региональное единство.

Ранее странам региона пришлось иметь дело с масштабной кампанией новой администрации США по депортации нелегалов. Кроме того, Трамп угрожал ввести пошлины на товары из Мексики и восстановить контроль США над Панамским каналом, которым теперь, по словам американского президента, управляет Китай.

Собеседники газеты отметили, что хотели бы, не привлекая внимания, скоординировать позиции и подождать, пока атмосфера станет спокойнее, прежде чем делать публичные высказывания.

"Петро преподал урок, как не надо вести дела с Трампом. Он вступил в бой в соцсетях, но у него не было средств продолжать свою борьбу", - отметил другой дипломат в разговоре с FT.

Вместе с тем дипломаты и наблюдатели полагают, что Китай, который, ранее активно наращивал инвестиции и торговые отношения в Латинской Америке, может счесть политику Трампа возможностью показать, что КНР является более надежным партнером для региона.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Также он поручил ввести запрет на въезд и немедленное аннулирование виз в отношении колумбийских правительственных чиновников, ввести визовые санкции против всех членов правящей партии и членов семей членов правительства, усилить таможенный контроль и подготовить дальнейшие ограничительные меры.

После этого правительство Колумбии согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми. В связи с этим подготовленные тарифы и санкции будут сохранены в резерве, решение об их введении не подпишут, если только Колумбия не нарушит это соглашение, отмечали в Белом доме.

США Дональда Трамп Гондурас Венесуэла Колумбия Мексика Бразилия
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