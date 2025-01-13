ЕС выделяет на гуманитарную помощь Украине 148 млн евро

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о новом пакете гуманитарной помощи ЕС для Украины на сумму в 148 млн евро.

"Новое финансирование в размере 148 млн евро продолжит поддержку жизненно важной гуманитарной помощи как на Украине, так и в Молдавии, и увеличит общую сумму гуманитарной помощи, выделенной Европейской комиссией, до более чем 1,1 млрд евро", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе поясняется, что на гуманитарные проекты на Украине выделено 140 млн евро. Это финансирование предназначается наиболее уязвимым слоям населения, особенно на востоке и юге страны. Помощь включает продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время.

Что касается Молдавии, помощь в 8 млн евро будет сосредоточена на оказании поддержки украинским беженцам и принимающим их молдавским сообществам. Приоритетное внимание уделено денежной помощи и доступу к важнейшим услугам, таким как здравоохранение и образование.

В Брюсселе отмечают, что на Украине "около 12,7 млн человек нуждаются в срочной помощи".

Еврокомиссия также сообщила, что член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб посетит в понедельник Украину, чтобы "поддержать текущие усилия ЕС по оказанию критически важной помощи".