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ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ЕС остается ведущим мировым донором гуманитарной помощи и выделит в 2025 году около 1,9 млрд евро на первоначальную помощь, сообщила в четверг Европейская комиссия (ЕК).

"При более чем 300 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи в 2025 году, ЕС выполняет свое обязательство помогать наиболее нуждающимся в качестве ведущего донора. Наше финансирование гуманитарной помощи будет поддерживать наших партнеров на местах - команды ООН, Красного Креста и Красного Полумесяца, международные и местные правительственные и неправительственные организации", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

В то же время она призвала к предоставлению безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи к нуждающимся людям, отметив, что "финансирования недостаточно, нужно иметь возможность добраться до самых уязвимых", поэтому "существует настоятельная необходимость для всех сторон соблюдать международное гуманитарное право".

Первоначальная помощь Украине в 2025 году запланирована в 140 млн евро. Для Молдавии предусмотрено 8 млн евро. Еще 5 млн евро - для Южного Кавказа и Центральной Азии.

Ближнему Востоку в целом планируется выделить 375 млн евро. Отдельно для Северной Африки и Йемена запланировано 95 млн евро.

На значительную часть Африканского континента закладываются 510 млн евро. Отдельно для Южной Африки и региона Индийского океана выделяется 35 млн евро.

На Азию и Тихоокеанский регион запланировано около 182 млн евро.

Для Латинской Америки и Карибского бассейна предусмотрены первоначальные 113 млн евро.

Планируется также "дополнительное чрезвычайное финансирование" на сумму более 295 млн евро для "всемирных акций, реагирования на внезапные чрезвычайные ситуации и непредвиденные гуманитарные кризисы".

Более 110 млн евро будет выделено на инновационные проекты и политические инициативы, например, многолетние программные партнерства и расширенные возможности чрезвычайного реагирования.

Европейская комиссия оказывает гуманитарную помощь с 1992 года более чем в 110 странах, напомнили в Брюсселе.

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