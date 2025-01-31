Спецпосланник президента США встретится с Мадуро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл 31 января посетит Венесуэлу для встречи с президентом страны Николасом Мадуро, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что встреча состоится в ближайшие часы.

Телеканал передает, что, вероятнее всего, Гренелл обсудит с Мадуро депортацию из США нелегальных мигрантов, прибывших из Венесуэлы. Ранее президент заявлял, что страна не будет принимать самолеты с нелегалами.

Еще одной вероятной темой для обсуждений могут стать американские граждане, задержанные в Венесуэле. О необходимости решить этот вопрос заявил сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт.

"Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего визита единственными темами, на которых сфокусируется Ричард Гренелл, будет возвращение похищенных американцев и обеспечение того, чтобы Мадуро забрал из нашей страны этих головорезов и членов банд", - написал он в соцсети X.